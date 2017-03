Mass Effect Andromeda a confronto su PC e PlayStation 4 Pro

Il canale YouTube Candyland ha pubblicato un video di comparazione dedicato alle versioni PC e PlayStation 4 Pro di, ultima iterazione della serie diin arrivo il 23 marzo 2017.

Mass Effect: Andromeda è renderizzato su PlayStation 4 Pro ad una risoluzione nativa di 1800p, poi upscalati in 4K dal checkerboard rendering operato dalla console Sony. Su PC, in questo caso, abbiamo una GPU GTX 1080 e una CPU i7 6700K con 16GB di RAM DDR4, una combinazione che rende possibile far girare il titolo ad una risoluzione in 4K nativi con tutti i settaggi impostati ad Ultra.

Il framerate, infine, si attesta sui 30fps su entrambe le piattaforme, anche se la versione PC mostra qualche incertezza in questo senso, dovendo farsi carico di tutte le impostazioni grafiche maxate.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Mass Effect: Andromeda uscirà il 23 marzo su PC, PS4 e Xbox One. Una porzione della campagna del titolo è già disponibile per gli abbonati a EA/Origin Access.