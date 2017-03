Mass Effect Andromeda a confronto su PlayStation 4 Pro, PC e Xbox One S

IGN.com ha pubblicato un video che mette a confronto il comparto tecnico disu Xbox One S, PC e PlayStation 4 Pro, come sottolineato dalla redazione del sito, tutte le sequenze del filmato sono state catturate in

Potete vedere il filmato integrale a questo indirizzo, la versione PC mostra nel complesso un comparto tecnico superiore per merito dell'effettistica avanzata che è stato possibile implementare grazie alla collaborazione con NVIDIA.

Questa la configurazione utilizzata per il test di IGN.com:

CPU Intel Core i7-6850k CPU @ 3.60 GHZ

RAM 32 GB

GPU NVIDIA GeForce GTX 1080 x2 SLI Configuration

HDD: 1 Terabyte SSD

Su Everyeye.it trovate la prova del single player di Mass Effect Andromeda, un gustoso antipasto in attesa della recensione completa.