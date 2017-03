Mass Effect Andromeda a confronto su PS4 e Xbox One

ha pubblicato un video comparativo per le versionidi, il nuovo gioco di ruolo targato Bioware in arrivo nei negozi il 23 Marzo. L'analisi tecnica si focalizza sul frame rate e sulla risoluzione raggiunta sulle due console.

Come potete notare nel video riportato in calce alla notizia, Mass Effect Andromeda gira alla risoluzione di 1080p su Playstation 4 e a 900p su Xbox One, mantenendo in entrambi i casi una buona qualità dell'immagine. Il frame rate, fissato a 30fps sia su Xbox One che su PS4, sembra comportarsi in maniera molto simile su entrambe le console, con qualche calo nelle fasi concitate e durante alcuni combattimenti.

Nell'attesa che il gioco esca nei negozi il 23 Marzo su PC, Xbox One e PS4, potete leggere le nostre prime impressioni sulla campagna single player e sul multiplayer del nuovo gdr targato Bioware.