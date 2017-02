Mass Effect: Andromeda conterrà scene di nudo integrale

Come dichiarato su Twitter dal general manager di, Aaryn Flynn,includerà delle scene di nudo integrale legate alle romance che il giocatore potrà intraprendere durante il corso dell'avventura.

I capitoli precedenti della serie riportano il rating M (Mature) per la presenza di sangue, linguaggio forte, violenza, forte contenuto sessuale e nudità parziale; evidentemente Andromeda presenterà delle differenze nell'ultimo punto citato. Trovate il cinguettio di Aaryn Flynn riportato in calce alla notizia.

Ricordiamo che Mass Effect: Andromeda, ormai entrato ufficialmente in fase Gold, sarà disponibile in tutto il mondo il 23 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Recentemente, è stato anche confermato che il gioco non sarà doppiato nella nostra lingua.