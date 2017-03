Mass Effect Andromeda: la day one patch è già inclusa nella prova EA Access

Come apprendiamo oggi dal lead designer di, Ian S. Frazier, la prova gratuita didisponibile per i membri abbonati al serviziocontiene già la patch del day one.

Frazier ha comunque confermato che BioWare continuerà a lavorare per migliorare il titolo, ma ha anche precisato che nessun aggiornamento ulteriore è previsto per la release mondiale del titolo, fissata al prossimo 23 marzo. A quanto pare, quindi, i giocatori dovranno attendere ancora un po' di tempo prima di vedere migliorate le animazioni facciali dei personaggi, che tanto stanno facendo discutere in rete in questi giorni.

Mass Effect: Andromeda è disponibile per i membri EA/Origin Access, mentre sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 23 marzo 2017 su PC, PS4 e Xbox One. NVIDIA ha recentemente pubblicato un nuovo tech trailer in 4K dell'RPG targato BioWare. Se siete curiosi di conoscere tutti gli ulteriori dettagli sul gioco, vi invitiamo a consultare le nostre anteprime dedicate alla campagna e al comparto multiplayer online.