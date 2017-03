Mass Effect Andromeda: la day one patch migliorerà il volto della protagonista?

Si continua a discutere riguardo le animazioni facciali di. Secondo un nuovo rumor diffuso in queste ore, la day one patch potrebbe apportare piccole migliorie al volto della versione femminile di, nonostanteabbia dichiarato che l'aggiornamento delnon introdurrà modifiche in tal senso.

SegmentNext riporta un'immagine che mostrerebbe i piccoli cambiamenti apportati al volto della protagonista, il quale appare meno paffuto, con zigomi leggermente meno larghi e labbra più sottili, così da donare al personaggio un aspetto meno infantile e più maturo, maggiormente in linea con la sua età.

Al momento, niente di quanto riportato è stato confermato, vi invitiamo quindi a prendere la notizia con le dovute precauzioni in attesa di conoscere il changelog completo della day one patch. Per saperne di più sul nuovo gioco BioWare vi rimandiamo alla nostra recensione di Mass Effect Andromeda.