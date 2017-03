Mass Effect Andromeda debutta al primo posto della classifica inglese

debutta al primo posto della classifica software inglese, scalzandodalla vetta. Il gioco Ubisoft occupa ora la seconda posizione, seguito da

Mass Effect Andromeda è il terzo lancio più grande dell'anno in Inghilterra (preceduto solo dai già citati Ghost Recon Wildlands e Horizon Zero Dawn) oltre ad aver registrato il terzo miglior risultato per la saga nella prima settimana per quanto riguarda le vendite fisiche. Il 55% delle unità sono state vendute su PlayStation 4 e il 41% su Xbox One, mentre l'edizione PC si ferma al 4%, sempre per quanto riguarda esclusivamente il mercato retail.

Di seguito, la top ten completa:

Mass Effect Andromeda (EA) Ghost Recon Wildlands (Ubisoft) LEGO Worlds (Warner Bros) Horizon Zero Dawn (Sony) Grand Theft Auto V (Rockstar) The Legend of Zelda Breath of the Wild (Nintendo) FIFA 17 (EA) Rocket League (505 Games) Call of Duty Infinite Warfare (Activision) Forza Horizon 3 (Microsoft)

Da segnalare la buona tenuta di The Legend of Zelda Breath of the Wild (settima posizione) e il ritorno in classifica di Forza Horizon 3, grazie a un taglio di prezzo applicato da numerosi rivenditori inglesi.