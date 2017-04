Mass Effect Andromeda debutta al primo posto della classifica italiana console

per PlayStation 4 debutta al primo posto della classifica italiana software per console, seguito dae dalla versione Xbox One dell'Action RPG di. Di seguito, la top ten completa.

Classifica Italiana Console (Settimana 20/27 Marzo 2017)

Mass Effect Andromeda è di fatto l'unica nuova entrata della settimana, per il resto non si segnalano stravolgimenti o novità in classifica, che vede già da qualche settimana il ritorno di titoli come FIFA 17 e Rainbow Six Siege, grazie ai tagli di prezzi applicati dai principali rivenditori.

MASS EFFECT ANDROMEDA PS4 HORIZON ZERO DAWN PS4 MASS EFFECT ANDROMEDA Xbox One TOM CLANCY'S GHOST RECON WILDLANDS PS4 TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE PS4 FIFA 17 PS4 GTA V GRAND THEFT AUTO PS4 LEGO WORLDS PS4 MARIO SPORTS SUPERSTARS + CARTA AMIIBO 3DS CALL OF DUTY INFINITE WARFARE LEGACY EDITION PS4

Classifica Italiana PC (Settimana 20/27 Marzo 2017)

OVERWATCH CALL OF DUTY BLACK OPS II RE CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 THE SIMS 4 CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 FOOTBALL MANAGER 2017 GTA V GRAND THEFT AUTO FARMING SIMULATOR 17 NIER AUTOMATA D1 EDITION

Su PC, Overwatch è stato il gioco più venduto della settimana, seguito da Call of Duty Black Ops II e Call of Duy Modern Warfare 3. La top ten PC si chiude con NieR Automata Day One Edition.