Mass Effect Andromeda: dettagli su missioni secondarie e prestazioni su PS4 Pro

L'insider Shinobi602 ha condiviso su NeoGAF alcuni dettagli relativi alle missioni secondarie died ha rivelato informazioni sulle performance del gioco su PlayStation 4 Pro.

Secondo quanto riportato da Shinobi, le missioni secondarie saranno simili a quelle di Horizon Zero Dawn, con una divisione tra "Missioni Secondarie" di maggior importanza e "Commissioni". Alcuni compiti assegnati richiederanno inoltre di viaggiare ed esplorare altri pianeti.

Shinobi ha condiviso anche altre impressioni su Mass Effect Andromeda:

La Tempest è assolutamente notevole da esplorare

I personaggi sono convincente per quanto riguarda modellazione e caratterizzazione

Performance solide su PS4 Pro, con sporadici cali di framerate e qualche effetto pop in

Mass Effect Andromeda uscirà in Europa il 23 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC, per saperne di più vi invitiamo a seguire i nostri livestream dedicati a single e multiplayer, in programma il 15 e 16 marzo.