Mass Effect Andromeda: dettagli sulla day one patch, New Game+ e molto altro

è ufficialmente entrato in fase Gold nella giornata di ieri, ma questo non vuol dire cheabbia terminato i lavori sul nuovo capitolo della saga RPG, in quanto, come dichiarato dal lead designer Ian S. Frazier, larga parte del team di sviluppo rimane attualmente impegnata sulladel titolo.

L'aggiornamento dovrebbe essere reso disponibile 5 giorni prima della release mondiale del gioco in favore dei giocatori abbonati a EA/Origin Access i quali avranno la fortuna di provare il gioco in anticipo. Ian S. Frazier ha inoltre aggiunto che la day one patch dovrebbe essere inclusa nel pre-load del gioco. Questi sono i piani di BioWare; il producer Michael Gamble non può assicurare con assoluta certezza che verranno rispettati.

Apprendiamo inoltre che il peso del titolo su console sarà compreso tra i 45 e i 60GB, mentre su PC il peso ammonta a 55GB. Proprio su Personal Computer, è stato confermato che vi saranno presenti più impostazioni grafiche dei capitoli precedenti della serie.

Discutendo su Twitter, inoltre, BioWare ha rivelato che il profile/favourite system sarà identico su console e PC, ma in caso si giochi con mouse e tastiera sarà possibile assegnare quattro tipi di scelte a delle hotkey.

È stata confermata anche la presenza del New Game+ che si attiverà dopo il primo playthrough, ed è stato assicurato che saranno disponibili più outfit casual disponibili sulla Tempest di quanto non sia già offerto dai bonus pre-oder e di quanto sia stato mostrato con i trailer. Per quanto riguarda il multiplayer, è stato ribadito che si baserà sulla connessione peer-to-peer.

L'abilità Warp non farà il suo ritorno in Andromeda: BioWare ha voluto evitare un accavallamento delle abilità; il team vuole che ogni elemento possegga caratteristiche uniche all'interno del gioco.

I membri del team che ci accompagneranno in battaglia useranno automaticamente le loro abilità. Il giocatore può impartire ordini di carattere generale, ma spetterà all'I.A. prendere decisioni specifiche.

Mass Effect: Andromeda uscirà il 23 marzo su PC, PS4 e Xbox One.