Mass Effect Andromeda: Digital Foundry analizza il gioco su PC, PS4 e Xbox One

Digital Foundry ha oggi pubblicato una nuova video analisi delle versioni PC, PS4 e Xbox One di, il nuovo capitolo della serie RPG di

A livello grafico, come è naturale che sia, il titolo splende maggiormente su PC, piattaforma sulla quale i giocatori possono scegliere di attivare le risoluzioni più alte e i massimi settaggi, se in possesso di una configurazione altamente performante.

Non sfigurano però le versioni console di Andromeda: nonostante la qualità minore delle ombre, dell'occlusione ambientale, delle texture, e di altri aspetti minori, il titolo si difende egregiamente sia su PS4 (risoluzione nativa in 1080p), sia su Xbox One (risoluzione nativa in 900p).

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Mass Effect: Andromeda è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Su Everyeye.it potete sbloccare uno speciale obiettivo da 250 punti legato al nuovo capitolo della serie di BioWare.