Mass Effect Andromeda: disponibile la nuova patch; ecco i cambiamenti

Come anticipato ieri dal producer di Mass Effect: Andromeda, Michael Gamble, oggi è disponibile una nuova patch per l'RPG di BioWare. Tra le novità più importanti troviamo diversi bilanciamenti per le armi, ricompense per gli acquirenti delle versioni Deluxe e Super Deluxe e miglioramenti per le sequenze cinematografiche.

Quest'ultime, secondo BioWare, hanno subito netti miglioramenti soprattutto nelle fasi iniziali di gioco. Le opzioni per i dialoghi ora non vengono più disattivate in caso ci siano nuovi dialoghi da ascoltare.

I giocatori che hanno acquistato la versione Deluxe o Super Deluxe di Mass Effect Andromeda riceveranno alcuni oggetti gratuiti: due skin Nomad, una divisa casual da Pathfinder ed un esclusivo pack per la modalità multi giocatore che offre alte probabilità di ottenere un oggetto ultra raro.

"I poteri e le armi non erano sufficientemente efficaci nella modalità multiplayer", ha commentato BioWare.

"Questa carenza ha spinto molti giocatori a fare eccessivo affidamento sul fucile Vanquisher e sulle classi basate sul combattimento corpo a corpo. Abbiamo constatato che il livello di danno corrente abbassava troppo il ritmo di gioco, soprattutto in difficoltà Gold e Silver. Per risolvere questo problema abbiamo avviato un processo di bilanciamento che inizia con la patch di oggi".

Tra le altre correzioni troviamo l'incremento dei danni causati dalle armi per renderle più efficaci, e in particolar modo quelli inflitti dai fucili. Potete consultare la patch note completa sul sito ufficiale di BioWare.