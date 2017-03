A partire da questo momento, tutti gli abbonati al servizio EA Access/Origin Access potranno scaricare la versione trial diper Xbox One e PC e provare il gioco con una settimana di anticipo rispetto all'uscita nei negozi.

La versione di prova permette di giocare le prime due missioni della campagna single player e di testare il comparto multiplayer senza limitazioni nei contenuti, con il consueto vincolo delle dieci ore di prova totali.

Come da tradizione per le trial di EA Access, chiunque decida di acquistare il gioco completo dopo la prova godrà di uno sconto del 10% sul prezzo di listino. Mass Effect Andromeda sarà disponibile in Europa dal 23 marzo nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC.