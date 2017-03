Mass Effect Andromeda: al via la seconda missione APEX

ha lanciato la seconda missione APEX di, intitolata "", la quale richiede ai giocatori di infiltrarsi a bordo di una nave pirata per neutralizzare i Krogan e scoprire nuovi dettagli sui loro esperimenti.

Approfittiamo dell'occasione per ricordare che BioWare farà importanti annunci sul futuro di Mass Effect Andromeda la prossima settimana. Il 4 aprile, lo studio svelerà i piani per il supporto post lancio e rivelerà tutti i dettagli sugli aggiornamenti e sui contenuti aggiuntivi in arrivo nelle prossime settimane.