Mass Effect Andromeda: la doppiatrice di Peebee ci parla del personaggio

ha pubblicato un nuovo filmato dedicato ain cui Christine Lakin, la doppiatrice di Peebee, ci parla delle sue impressioni sul titolo, del suo lavoro e della personalità del personaggio che interpreta.

Una buona occasione per scoprire qualche curiosità sull'asari che nel nuovo capitolo della serie ricoprirà un ruolo di rilievo. Christine Lakin ci rivela che Peebee è spontanea, impulsiva ed eccentrica, quindi molto differente rispetto al resto della squadra. Non ha mai avuto fiducia di nessuno e in questa occasione si aprirà per la prima volta con altre persone. Mass Effect Andromeda uscirà il 23 Marzo su PC, Xbox One e PS4. Segnaliamo che recentemente Bioware ha condiviso alcune informazioni anche sui personaggi di Liam e Cora.