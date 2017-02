Mass Effect Andromeda: EA si aspetta di vendere tre milioni di copie al lancio

Andrew Wilson diha rivelato che la compagnia si aspetta vendite altissime per: l'obiettivo iniziale è quello di piazzare almeno tre milioni di copie nella settimana di lancio.

Il publisher non ha rivelato dettagli riguardo le aspettative di vendita nell'intero ciclo vitale del gioco ma Electronic Arts si aspetta comunque vendite superiori rispetto a quelle di Mass Effect 3, fermo a quota sei milioni di unità in tutto il mondo. Mass Effect Andromeda uscirà in Europa il 23 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC.