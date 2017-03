Mass Effect Andromeda: ecco la Missione Lealtà di Liam Kosta

Come annunciato qualche mese fa, dopo aver saltato il terzo capitolo della serie lefaranno il loro gradito ritorno in. Quest'oggici mostra quella di Liam Kosta.

Dato il personaggio, il tono della missione è piuttosto leggero, tuttavia il creative director Mac Walters ha voluto sottolineare che il gioco sarà caratterizzato anche da momenti molto seriosi. Il filmato che trovate a fine news (pubblicato dai colleghi di Dualshockers) include diverse sessioni di combattimento in cui possiamo osservare il funzionamento delle nuove coperture dinamiche, ma anche un certo numero di dialoghi che ci permettono di dare un'occhiata alle novità in questo campo, come la rimozione del sistema di moralità Eroe/Rinnegato e l'introduzione delle "intonazioni" che determinano il tono delle nostre parole. Se non siete ancora sazi di Mass Effect Andromeda, sulle nostre pagine trovate altri 52 minuti di gameplay, un filmato dedicato al multiplayer e il trailer di lancio.