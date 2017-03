Mass Effect Andromeda: ecco un nuovo video dedicato al multiplayer

L'utente YouTube "gamermd83" ha da poco pubblicato sul proprio canale un nuovo video dedicato a, incentrato in particolare sul multiplayer del gioco. Il filmato è commentato dai produttori, che parlano della modalità co-op spiegandone le caratteristiche.

Potete trovare il video, della durata di circa 4 minuti, riportato in calce alla notizia. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Mass Effect Andromeda sarà disponibile a partire dal prossimo 21 marzo, su PC, PS4 e Xbox One. Se siete in attesa di avere più informazioni sul multiplayer del gioco o vedere ulteriori filmati, è probabile che BioWare approfitti del PAX East di Boston, che si terrà nei prossimi giorni, per condividere novità con il pubblico.