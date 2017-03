ha pubblicato una pagina FAQ che riporta i problemi noti di, tra questi viene confermato anche un bug relativo alle animazioni.

La pagina in questione riporta un glitch conosciuto e di cui il publisher ha preso nota: "correre a zig zag nel gioco potrebbe portare Ryder ad entrare in uno stato di animazione non corretto".

Si tratta quindi di uno dei problemi sui cui gli sviluppatori stanno lavorando, probabilmente il bug verrà risolto con uno dei prosimi aggiornamenti di Mass Effect Andromeda. Ricordiamo che il gioco è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.