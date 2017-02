Mass Effect Andromeda entra in fase Gold

è lieta di confermare cheè appena entrato in fase Gold, ad appena un mese di distanza dalla pubblicazione del gioco su. L'annuncio è arrivato con un messaggio pubblicato su Twitter.

Per chi non fosse familiare con la terminologia, entrare in fase Gold significa che lo sviluppo del gioco è stato completato, e che si procede con la masterizzazione su disco e con la distribuzione in vista del lancio. Ricordiamo che Mass Effect Andromeda uscirà il prossimo 23 Marzo su PC (ecco i requisiti di sistema), Xbox One e Playstation 4 (gli sviluppatori non escludono l'arrivo su Nintendo Switch in futuro): nell'attesa potete gustarvi la nostra Videoanteprima del gioco di ruolo targato Bioware.