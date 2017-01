Mass Effect Andromeda: entro Gennaio sono attese novità per la beta multiplayer

Rispondendo a una domanda di un fan posta su Twitter , il Lead Designer diha lasciato intendere che entro il mese di Gennaio verranno svelati nuovi dettagli sulla beta multiplayer del gioco.

Intanto Mike Gamble di BioWare ha condiviso di recente nuove informazioni sulla componente multiplayer di Mass Effect Andromeda, confermando la presenza di una modalità co-op dove i giocatori dovranno collaborare per eliminare orde di nemici. Al momento non conosciamo i contenuti della beta multiplayer, ma possiamo immaginare che offriranno un assaggio significativo sulle meccaniche dei combattimenti: molto probabilmente ne sapremo di più entro Gennaio. Il gioco uscirà il 23 Marzo 2017 su PC, Xbox One e PS4.