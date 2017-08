Mass Effect Andromeda e For Honor tra i Deals With Gold della settimana

Come ogni martedì arrivano i nuovidella settimana su Xbox Store: da oggi e fino al 22 agosto, molti titoli persono proposti a prezzi ridotti fino all'80%, con promozioni specifiche anche per gli abbonati Silver.

In particolare su Xbox One segnaliamo gli sconti su Mass Effect Andromeda (30% sulla versione normale e 35% sulla Deluxe Edition), For Honor (50% per le versioni Standard, Gold e Deluxe) e Batman: The Telltale Series (60% sulla stagione completa).

Per quanto riguarda i giochi Xbox 360, tra i titoli più interessanti evidenziamo Catherine e Killer is Dead entrambi in sconto del 70%. Per consultare la lista completa dei Deals With Gold di questa settimana potete visitare il blog di Major Nelson.