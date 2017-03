Mass Effect Andromeda giocato in diretta su Twitch oggi alle 16:00

Anche questa settimana, tornano gli appuntamenti targati Everyeye Live: oggi pomeriggio a partire dalle 16:00 saremo in diretta per giocare con, nuovo episodio della seriein uscita in Europa il prossimo 23 marzo.

Se avete letto la nostra recensione e volete saperne di più sul nuovo Action RPG di BioWare, vi invitiamo a sintonizzarvi su Twitch oggi pomeriggio alle 16:00 per una sessione di live gameplay durante la quale vi mostreremo le prime fasi del gioco e risponderemo alle vostre domande e curiosità.

Ricordiamo che la trasmissione andrà in onda come di consueto sul nostro canale Twitch, vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima della trasmissione, inoltre l'iscrizione è necessaria per interagire via chat con la redazione e la community.