Mass Effect: Andromeda gira a 1080p su PS4 e 900p su Xbox One

Durante una discussione svoltasi sul celebre forum NeoGaf, Aaryn Flynn, general manager di ha affermato chegira, almeno al momento, a 1080p su PlayStation 4 e a 900p su Xbox One.

"L'ultima volta che ho controllato, eravamo nella stessa situazione con qualsiasi altro gioco che giri su Frostbite: 1080p su PS4 e 900p su Xbox One. Entrambe le versioni girano a 30fps. Su PC il frame-rate sarà sbloccato. Credo che siamo andati oltre i 30fps anche nelle cutscene, ma effettuerò un controllo nelle prossime due settimane", le sue parole. Naturalmente le cose potrebbero cambiare in futuro, essendo il gioco ancora in via di sviluppo; staremo quindi a vedere se anche la controparte Xbox One riuscirà a raggiungere la risoluzione Full HD.

Nel frattempo, l'insider shinobi602 ha rivelato che i dev kit di Xbox Scorpio non sono ancora stati spediti agli sviluppatori di BioWare. In questo caso, si tratta però solo di un rumor non confermato né da Microsoft né da BioWare.

Mass: Effect Andromeda uscirà nella primavera 2017 su PC, PS4 e Xbox One. Recentemente, il producer Michael Gamble è tornato a parlare di una possibile versione del gioco per Nintendo Switch.