Mass Effect Andromeda: gli abbonati EA Access potranno provarlo dal 16 marzo

ha annunciato che tutti gli abbonati al serviziopotranno provare le prime dieci ore dia partire dal 16 marzo, con una settimana di anticipo rispetto alla data di lancio ufficiale del gioco.

Al momento non sappiamo se la prova per i membri EA Access includerà anche il comparto multigiocatore o se sarà possibile testare esclusivamente la campagna single player, quest'ultima come da tradizione sarà giocabile per un massimo di dieci ore. Ricordiamo che Mass Effect Andromeda uscirà il 23 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, il lancio sarà preceduto da una beta multiplayer che verrà svelata ufficialmente nel corso del mese di gennaio.