Mass Effect Andromeda: gli utenti Origin Access potranno giocare già da stasera?

sarà disponibile per tutti a partire dal 23 marzo, mentre sappiamo ufficialmente che gli utentipotranno accedere a una versione di prova già da domani.

Il portale PCGamesN ha tuttavia estrapolato alcune informazioni dalla pagina di Origin Access, che, come potete osservare nell'immagine in calce, affermano che il titolo sarà accessibile già da stasera, precisamente dalle 22:30 (orario italiano). Per il momento manca la conferma di Electonic Arts, dunque non sappiamo se questi siano i veri piani della compagnia o meno e se questo programma sia valido anche per gli utenti EA Access. Ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate la prima ora della campagna single player, oltre ai nostri recenti filmati dedicati all'esplorazione del pianeta Eos e alla creazione del personaggio.