Mass Effect Andromeda: Guida agli Easter Egg

Innon mancano numerosi riferimenti ad opere cinematografiche, videoludiche e avvenimenti storici di grande importanza. Andiamo alla scoperta dei più interessanti easter egg presenti nel nuovo titolo di BioWare, fornendovi utili indicazioni che vi aiuteranno a scovarli.

Razzo Falcon Heavy (SpaceX)

Mass Effect Andromeda nasconde un easter egg dedicato a SpaceX, la compagnia aerospaziale statunitense fondata e diretta da Elon Musk. Recandovi nella stanza privata di Ryder, sulla Tempest, troverete infatti un modellino del razzo Falcon Heavy, attualmente in sviluppo presso il quartier generale di SpaceX, chiamato nel gioco SpaceX Rocket Model.

C-137 (Rick & Morty)

Il team di BioWare ha ben pensato di inserire nel gioco un easter egg dedicato a Rick & Morty, una tra le serie televisive animate più apprezzate degli ultimi anni. Nello show statunitense sono presenti numerose dimensioni parallele, ciascuna con le proprie usanze e personaggi che spesso differiscono dagli originali. C-137 rappresenta dunque un chiaro riferimento all’universo principale della storia, popolato dai Rick e Morty che tutti conosciamo.

Il criceto spaziale di Baldur’s Gate

Dopo essere apparso su Mass Effect 2 e Mass Effect 3, il criceto spaziale fa il suo ritorno su Mass Effect Andromeda. L’animale rappresenta un chiaro riferimento a Baldur’s Gate, RPG sviluppato da Bioware e pubblicato nel lontano 1998. Nel gioco è possibile reclutare Minsc, un ranger umano con qualche rotella fuori posto. L’uomo porta infatti con sé Boo, un criceto cui chiede continuamente consiglio credendo sia in realtà un mostro gigante miniaturizzato. Per scovare l’animale su Mass Effect Andromeda dovrete recarvi nella cucina e individuare una manciata di briciole che, una volta scansionate, vi permetteranno di attivare una nuova missione. In tal modo potrete creare una trappola per topi con cui catturare il criceto, da tenere ed accudire nel vostro alloggio.

Il cecchino più letale della storia

Mass Effect Andromeda ha riservato un easter egg al soldato finlandese Simo Häyhä, meglio conosciuto con l’appellativo di Morte Bianca. A cavallo tra il 1939 e il 1940, durante la Battaglia di Kollaa, quest’uomo uccise ben 542 soldati dell’Armata Russa utilizzando unicamente un fucile da cecchino. Nel gioco, recandovi presso il pianeta ghiacciato Voeld, potrete prendere parte ad una missione chiamata Morte Bianca. Qui dovrete seguire e scannerizzare le tracce di un Wraith nemico, molto simile ad un lupo selvaggio. Dopo aver effettuato lo scan, un proiettile vagante sfiorerà il cranio di Ryder e ucciderà la creatura: un chiaro riferimento al letale cecchino Simo Häyhä.

Plants vs Zombies

Mass Effect Andromeda include un simpatico easter egg dedicato a Plants vs Zombies, uno tra i più popolari franchise di Electronic Arts. Per scovare questo easter egg dovrete recarvi nelle cabine della nave spaziale Tempest: sopra al letto troverete in bella vista due peluche che ritraggono i personaggi di Sparasemi e Lo Scienziato, tra i più apprezzati su Plants vs Zombies.

Batman

Mass Effect Andromeda nasconde un curioso easter egg dedicato a Batman e, più precisamente, a Il Cavaliere Oscuro: Il Ritorno, terzo film della trilogia di Christopher Nolan. Recandovi sul pianeta Elaaden troverete infatti una gola rocciosa i cui bordi ricordano molto da vicino il logo utilizzato nella locandina del film. Volgendo lo sguardo al cielo potrete dunque ammirare il chiaro riferimento ad una delle opere cinematografiche più popolari e amate degli ultimi anni.