Mass Effect Andromeda: Guida all'editor del personaggio

vi permette di personalizzare il personaggio che vi accompagnerà nel corso della vostra avventura, selezionando il sesso, modificandone le caratteristiche fisiche e le relative abilità.

In questa guida vi illustreremo quindi i principali tratti da tenere in considerazione durante la creazione del vostro personaggio. Modificate l’aspetto del protagonista del gioco secondo le vostre preferenze, navigando tra le numerose opportunità offerte dall’editor di Mass Effect Andromeda. Ovviamente, le sembianze del vostro personaggio non influenzeranno in alcun modo le dinamiche dell’avventura o le relazioni con gli NPC, perciò sentitevi liberi di agire con la massima autonomia.

Dopo aver personalizzato l’aspetto del protagonista secondo le vostre preferenze, dovrete selezionare il profilo che più si adatta al vostro stile di gioco. Tenete bene a mente che, durante il gioco, potrete in ogni caso avere accesso ad ogni abilità offerta dal titolo di Bioware e personalizzare lo skill tree del protagonista a vostra discrezione. Tuttavia, vi consigliamo di selezionare il profilo che presenta maggiori somiglianze con il vostro stile di gioco, in modo da focalizzare le vostre attenzioni su di uno specifico percorso di miglioramento. Potrete selezionare uno tra i seguenti profili:

: potrete contare su speciali abilità che vi permetteranno di infliggere ingenti danni ai nemici, aumentare la potenza del vostro arsenale ed incrementare il numero di slot a vostra disposizione. Biotico : vi permetterà di sfruttare l’ambiente circostante, manipolare la massa degli oggetti e la stessa forza di gravità, arrecando danni elementali ai vostri nemici.

: vi permetterà di sfruttare l’ambiente circostante, manipolare la massa degli oggetti e la stessa forza di gravità, arrecando danni elementali ai vostri nemici. Tecnico : potrete danneggiare facilmente i nemici robotici, indebolire le loro difese, deteriorare le loro armi e creare speciali supporti che daranno man forte alla vostra squadra durante gli attacchi.

: potrete danneggiare facilmente i nemici robotici, indebolire le loro difese, deteriorare le loro armi e creare speciali supporti che daranno man forte alla vostra squadra durante gli attacchi. Leader : vi permetterà di migliorare le abilità dei vostri compagni e fare breccia nelle difese avversarie prosciugando i loro scudi.

: vi permetterà di migliorare le abilità dei vostri compagni e fare breccia nelle difese avversarie prosciugando i loro scudi. Scrapper : profilo dedicato all’attacco, incentrato sull’incremento delle vostre abilità offensive e sul relativo indebolimento delle difese avversarie.

: profilo dedicato all’attacco, incentrato sull’incremento delle vostre abilità offensive e sul relativo indebolimento delle difese avversarie. Operatore: profilo dedicato agli amanti dello stealth, offre numerose opzioni che vi permetteranno, ad esempio, di diventare invisibili ed avere a vostra disposizione un maggiore numero di slot per le armi.

Mass Effect Andromeda è disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC.