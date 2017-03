Mass Effect Andromeda: Guida alle relazioni

permette di intratteneresbloccando in tal modo inediti scenari per la trama. In questa guida andremo perciò ad analizzare tutte le relazioni disponibili nel gioco, fornendovi utili consigli che vi aiuteranno a fare breccia nel cuore dei personaggi del nuovo titolo sviluppato da

Tenete bene a mente che, per sviluppare una relazione, avrete bisogno di costanza e dedizione. Dovrete infatti curare i vostri rapporti con ciascun personaggio coinvolto e cercare di mantenere toni maliziosi, senza tuttavia forzare troppo la mano. Ogni partner vi assegnerà inoltre delle missioni secondarie, che spesso riveleranno informazioni aggiuntive sulla trama di gioco. Cercate quindi di sfruttare a pieno tale possibilità e assecondate i desideri dei vostri compagni. Passiamo ora ad analizzare le varie opzioni disponibili.

Cora Harper (relazione disponibile per Scott Ryder)

Cora Harper è un'umana biotica, tenente della nave Tempest. Per parlare con lei, dovrete recarvi nel laboratorio medico della Tempest, posto di fronte alle cabine dell’equipaggio. Potrete mostrare interesse per la donna fin dall’inizio del gioco ma, prima di portare la relazione al livello successivo, dovrete conversare con lei e scegliere le risposte più adatte alla situazione. Dovrete inoltre completare una specifica missione della storyline principale, L'arca degli Asari, affidatavi dalla stessa Cora. Nella nostra guida dedicata alla tenente Harper troverete tutte le informazioni utili.



Avela Kjar (relazione disponibile per Scott Ryder)

Potrete parlare con Avela sin dal primo incontro su Aya. Iniziate a flirtare con lei e dirigetevi in un secondo momento presso il museo di Aya. Qui potrete rivederla e portare a termine le sue missioni. In tal modo, conquisterete la sua fiducia ed il suo cuore.



Gil Brodie (relazione disponibile per Scott Ryder)

Potrete flirtare con Gil sin dal primo momento. Recatevi nella sezione ingegneria e parlate con lui, coltivando in tal modo il vostro interesse nei suoi confronti. Successivamente, l’uomo vi inviterà a trascorrere del tempo assieme su Prodromos. Qui potrete far sbocciare il vostro amore.



Liam Kosta (relazione disponibile per Sarah Ryder)

Liam vi accompagnerà nel corso dell’avventura nella galassia di Andromeda. Lo incontrerete sulla Tempest fin dai primi atti di gioco e potrete subito cercare di fare una buona impressione su di lui. Proseguendo con la storia, avrete la possibilità di uscire con lui e sbloccare una missione dedicata agli avamposti. In tal modo, conquisterete il cuore del giovane Liam.



Jaal (relazione disponibile per Sarah Ryder)

Dovrete impegnarvi a fondo per conquistare questo alieno. All’inizio, Jaal manterrà infatti un atteggiamento puramente amichevole nei vostri confronti e si dimostrerà alquanto disinteressato ad intraprendere una relazione amorosa. Tuttavia, dopo aver flirtato con lui per diverso tempo, riuscirete a sbloccare l’opzione coppia. Per guadagnare la sua fiducia dovrete portare a termine le relative missioni fedeltà, facendo così sbocciare l’amore tra Sarah ed il misterioso alieno.



Suvi Anvar (relazione disponibile per Sarah Ryder)

Suvi è la cartografa spaziale della Tempest. Per conquistarla, dovrete parlare con lei di frequente e, dopo aver ricevuto una mail da parte dell’affascinante donna, potrete dare libero spazio ai vostri sentimenti.



Keri T’Vessa (relazione disponibile per Scott o Sarah Ryder)

La giornalista Keri cercherà d’intervistarvi alla fine di ogni missione. Cercate quindi di prendere parte a ciascun colloquio e flirtate con lei in maniera costante, fino ad ammaliarla con il vostro fascino.



Vetra Nyx (relazione disponibile per Scott o Sarah Ryder)

Vetra è una dei vostri compagni principali. Conoscerete l’aliena sulla Tempest e, andando avanti nell’avventura, avrete modo di sviluppare il vostro rapporto con lei. Recatevi presso il mercato di Aya dove la incontrerete spesso e cercate di conquistarla manifestando il vostro amore per la famiglia. Completate la missione da lei assegnata e, dopo esservi incontrati su Kadara, fate in modo che Vetra faccia parte della vostra squadra. In tal modo, conquisterete la misteriosa aliena.



Peebee (relazione disponibile per Scott o Sarah Ryder)

Peebee è un’Asari alquanto sfrontata, nonché uno dei vostri compagni principali. Per conquistarla, dovrete evitare di spingervi oltre dopo il primo approccio e corteggiarla con atteggiamenti e frasi romantiche. Dopo averla aiutata con il suo progetto segreto e averla incontrata presso il museo di Aya, avrete modo di stuzzicare il suo interesse e conquistare finalmente il suo cuore.



Reyes Vidal (relazione disponibile per Scott o Sarah Ryder)

Per avere la possibilità di sviluppare una relazione con Reyes, dovrete rifiutare l’affare di Sloane Kelly. In tal modo, potrete parlare con l’uomo a Kadara. Recatevi spesso su questo pianeta e flirtate con lui, provando così a conquistarlo.



Concludiamo sottolineando che, nonostante il gioco vi offra la possibilità di flirtare con Lexi e Paaran Shie, i vostri tentativi si riveleranno nient’altro che dei buchi nell’acqua. Le due donne manterranno infatti un rapporto strettamente professionale con Scott e Sarah Ryder, rendendo vano ogni vostro approccio.