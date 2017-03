Mass Effect Andromeda: Guida, come conquistare Cora Harper

Come da tradizione, anchepermette di intrattenere relazioni amorose sbloccando in tal modo inediti scenari per la trama. In particolare,vi garantirà l’accesso a informazioni altrimenti inaccessibili, proponendovi nuove missioni da affrontare nel corso della storia.

In questa guida vi forniremo quindi tutte le indicazioni utili allo sviluppo di una relazione amorosa con l’interessante tenente Cora Harper, un'umana ricca di sorprese.

Cora Harper è un'umana biotica, tenente della nave Tempest. Prima di unirsi all'Iniziativa Andromeda, dove ricopre il ruolo di secondo in comando di Alec Ryder, Harper si è arruolata nell'Alleanza dei Sistemi per potersi addestrare sui poteri biotici, entrando così a far parte di un'unità di commando asari. Professionale e leale, Cora conosce i regolamenti e sa come e quando è possibile adattarli alla situazione. Le sue capacità tattiche di cacciatrice e la sua forza biotica sono al servizio del Pioniere. Cora è una donna estremamente precisa e perfezionista; sulla Tempest, la tenente si occupa di redigere rapporti riguardanti le prestazioni dell'equipaggio nel poligono di tiro.

Per parlare con lei, dovrete recarvi nel laboratorio medico della Tempest, posto di fronte alle cabine dell’equipaggio. Potrete mostrare interesse per la donna fin dall’inizio del gioco ma, prima di far evolvere la relazione, dovrete conversare con lei e scegliere le risposte più adatte alla situazione. Dovrete inoltre completare una specifica missione della storyline principale, L'arca degli Asari, affidatavi dalla stessa Cora. In tal modo, la donna sarà pazza d’amore per voi.



