Mass Effect Andromeda: Guida e suggerimenti per il crafting

offre un avanzato sistema di creazione che permette ai giocatori di costruire e modificare l’equipaggiamento del titolo a propria discrezione. Tale sistema si basa su due elementi principali:

In questa guida andremo dunque ad analizzare nel dettaglio le meccaniche relative al crafting del nuovo titolo sviluppato da Bioware, offrendovi alcuni utili spunti per la vostra avventura nella galassia di Andromeda. Durante l’esplorazione della mappa, avrete a disposizione uno scanner che vi permetterà di analizzare i nuovi oggetti incontrati lungo il cammino. In tal modo, otterrete le risorse necessarie allo sviluppo di armi migliorate e di corazze dotate di una maggiore resistenza, da far indossare al vostro personaggio. Per sfruttare lo scanner, dovrete premere freccia giù sul d-pad quando siete a piedi. Tramite la Ricerca, otterrete quindi preziosi dati riguardanti i manufatti analizzati. Così facendo, riuscirete a sbloccare schemi e miglioramenti sempre più rari e avanzati.

Dopo la fase di Ricerca, dovrete dedicarvi allo Sviluppo. Esaminate dunque gli schemi per venire a conoscenza dei materiali richiesti e della relativa posizione. Potrete ottenere nuovi oggetti dai mercanti o, in alternativa, tramite l’esplorazione dei pianeti presenti nella galassia di Andromeda. Potrete quindi estrarli con il drone del Nomad o raccoglierli durante i vostri viaggi nello spazio con la Tempest. In base ai materiali utilizzati e alle ricerche da voi condotte, avrete la possibilità di applicare alcuni miglioramenti durante la successiva fase di creazione. Tali migliorie conferiscono alle armi o alle corazze delle proprietà uniche. Ad esempio, lo Stabilizzatore Aereo aumenterà la precisione dei danni inflitti dall'arma quando levitate in aria con il jetpack. Se usato per creare una corazza, conferirà inoltre un bonus ai vostri poteri biotici durante la levitazione. L’Emettitore di Raggi sostituirà invece il meccanismo di fuoco di un'arma con un raggio energetico, offrendovi in tal modo munizioni illimitate.

Il miglioramento Unità Refrigerante aumenta la dimensione della clip quando utilizzerete munizioni speciali, permettendovi di sfruttare al massimo i colpi criogeni, incendiari o disgreganti. Il Neutralizzatore Scudi aumenterà inoltre la potenza delle munizioni disgreganti mentre, se utilizzato durante la creazione di un pezzo di corazza destinato alle gambe, aggiungerà una scarica elettrica agli attacchi in mischia aerei. Il Dissipatore Avanzato applicherà invece un sistema basato sul surriscaldamento a qualsiasi arma, donandovi in tal modo munizioni illimitate. Per sfruttare al massimo il sistema di crafting presente sul nuovo Mass Effect dovrete quindi esplorare con attenzione la misteriosa galassia di Andromeda e fare affidamento sul vostro scanner, cercando di acquisire quante più informazioni e Dati Ricerca possibili. In tal modo, potrete potenziare il vostro arsenale ed affrontare i nemici a testa alta.