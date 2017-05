Mass Effect Andromeda: un indizio svela l'arrivo di un DLC dedicato ai Quarian?

Un interessante messaggio contenuto nell'ultima missionedisembra fare riferimento ai, una delle razze presenti nella trilogia originale che sono mancate all'appello nel nuovo capitolo della saga. In futuro potrebbero arrivare su Andromeda grazie a un DLC?

Quello che sappiamo con certezza, è che i Quarian vengono menzionati all'interno di Mass Effect Andromeda nel corso della campagna, ma la loro assenza (momentanea?) è giustificata dal ritardo della loro Arca, ancora troppo distante dalla Galassia di Andromeda. Un messaggio contenuto nell'ultima missione APEX legata a un osservatorio Relictum, però, ha catturato l'attenzione dei fan: "...stiamo cercando di potenziare il segnale. Non è ancora chiaro se...la tecnologia sembra funzionare, anche se non sappiamo...fino a Keelah Si'yah...a casa". Per chi non lo sapesse, Keelah Si'yah è il nome dell'Arca Quarian: questo può suggerire che la razza farà la sua comparsa su Mass Effect Andromeda con un futuro DLC? A voi piacerebbe l'idea?