Mass Effect Andromeda: intervista con Kumail Nanjiani, doppiatore di Jarun Tann

Il debutto disi avvicina a grandi passi, e giorno dopo giorno facciamo la conoscenza di alcune delle personalità che caratterizzeranno il nuovo capitolo della serie. Quest'oggiha pubblicato una video intervista con Kumail Nanjiani, la voce dietro Jarun Tann, un politico appartenente alla razza dei Salarian.

Se non volete alcuna anticipazione sul carattere e sul ruolo del personaggio, vi consigliamo di interrompere qui la lettura. Il doppiatore, già conosciuto per il suo ruolo in Silicon Valley e Adventure Time, descrive Jarun Tann come un tipo subdolo che ama il potere ma spinto in fondo da buone intenzioni. Nel corso dell'avventura sosterrà i "buoni" cercando, tuttavia, di non perdere la sua posizione. Mass Effect Andromeda sarà disponibile a partire dal 23 marzo su PS4, Xbox One e PC. Il titolo non sarà doppiato nella nostra lingua, ma per cambiare questa decisione la community italiana ha lanciato una petizione su Change.org.