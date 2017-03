Mass Effect Andromeda: Intro, prologo e gameplay della prima missione (Spoiler)

In attesa che il titolo faccia finalmente il suo debutto il 23 marzo, ecco un nuovo video di gameplay tratto dalla versione Xbox One diche ci mostra l'intro, il prologo e la prima missione di questo nuovo capitolo della serie targata: i video riportati di seguito contengono enormi spoiler sulla trama del gioco.

Il filmato, che potete visionare in calce, vede il nostro protagonista Ryder esplorare assieme ai suoi compagni Cora e Vetra il desertico pianeta EOS, ossia uno dei cosiddetti "Golden Planets" dell'Ininiziativa Andromeda.

Lasciandovi alla visione del video, ricordiamo che Mass Effect: Andromeda uscirà il 23 marzo su PC, PS4 e Xbox One. BioWare ha recentemente mostrato un nuovo gameplay trailer per la modalità online, e ha presentato in video il nostro compagno d'equipaggio Drack. Per tutte le informazioni ulteriori sull'ultima fatica dello studio canadese, vi invitiamo a consultare la nostra Anteprima sulla campagna del titolo.