Mass Effect Andromeda: l'ultimo aggiornamento introduce il fucile delle cutscene

Lo scorso mese vi avevamo raccontato come un attento giocatore notò nelle custscene di Mass Effect Andromeda un fucile assente dal gioco; ebbene, l'X5 Ghost è stato reso disponibile ai giocatori grazia all'aggiornamento pubblicato nella giornata di ieri.

Lo stesso designer Ian Frazier aveva constatato l'interesse di molti nei confronti dell'arma non inclusa nel gioco, interesse che ha convinto la software house ad includerla nell'ultimo aggiornamento del suo RPG. Sebbene lo sviluppatore continui dunque i lavori di supporto su Mass Effect Andromeda, stando ad alcune fonti riportate da Kotaku il futuro della serie appare incerto. Pare infatti che BioWare abbia momentaneamente messo Mass Effect in stand-by per concentrarsi su altri progetti.

Mass Effect Andromeda è disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4.