Mass Effect Andromeda: Livestream (single e multiplayer) il 15 e 16 marzo

In attesa dell'uscita del gioco nei negozi, la redazione di Everyeye.it vi porterà alla scoperta dicon due appuntamenti live previsti su Twitch durante la settimana appena iniziata. Di seguito, tutti i dettagli.

Mercoledì 15 marzo ore 16:00

Alla scoperta della campagna single player di Mass Effect Andromeda: Alessandro Bruni e Tommaso "Todd" Montagnoli giocheranno in diretta con le prime missioni del nuovo Action RPG di BioWare.

Giovedì 16 marzo ore 16:00

Dopo il single player, esploriamo anche il comparto multiplayer di Andromeda, mostrato per la prima volta al pubblico in occasione del PAX East di Boston.

Gli appuntamenti previsti andranno in onda in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it: vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione inoltre è necessaria per interagire in diretta con la redazione e la community.