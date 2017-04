Mass Effect Andromeda mantiene la prima posizione della classifica inglese

Per la seconda settimana consecutiva,si mantiene saldamente al comando della classifica software inglese relativa al periodo che va dal 27 marzo al 2 aprile 2017. Al secondo posto troviamo, cona chiudere il podio.

Di seguito, la classifica UK completa, da segnalare il debutto di Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX per PlayStation 4 in quarta posizione:

Mass Effect Andromeda Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands LEGO Worlds Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX Grand Theft Auto V Horizon Zero Dawn FIFA 17 The Legend Of Zelda Breath of the Wild Rocket League Call Of Duty Infinite Warfare

La raccolta Square-Enix è l'unica nuova entrata della settimana, per il resto non ci sono particolari novità o stravolgimenti per quanto riguarda la top ten inglese.