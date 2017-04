Mass Effect Andromeda: migliorati gli occhi degli umani con la patch 1.05

aveva annunciato l'arrivo di tante migliorie con la patch 1.05 di, e sembra che le promesse della software house stiano venendo mantenute.

Come testimoniato dalle immagini che trovate in testata e in calce alla notizia, sono nettamente tangibili i cambiamenti apportati alla qualità degli occhi degli umani presenti in Mass Effect: Andromeda. Grazie all'utilizzo di shader più avanzati, le espressioni dei personaggi risultano ora molto più realistiche e credibili, e non più fredde e robotiche.

Mass Effect: Andromeda è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. La patch 1.05, disponibile per il download da oggi, dovrebbe aver migliorato anche le animazioni facciali dei personaggi; Bioware ha inoltre pubblicato la roadmap degli aggiornamenti che arriveranno nel corso dei prossimi due mesi.