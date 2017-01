Mass Effect Andromeda: il Nomad radiocomandato si mostra in un video

Durante il CES di Las Vegas, Matt Hiler diha mostrato per la prima volta il modellino radiocomandato del Nomad direalizzato dae ora disponibile per il preordine al prezzo di 199 dollari.

Potete vedere l'unboxing e il funzionamento del Nomad radiocomandato cliccando qui: si tratta di una replica in scala 1:18 dotata di telecamera frontale e controllabile tramite l'apposita app per smartphone. La riproduzione del Nomad presenta luce di posizione, suoni, ruote posteriori e anteriori sterzanti, batteria ricaricabile tramite cavo Micro-USB. Si tratta di un gadget prodotto in quantità limitate e al momento confermato solamente per il mercato americano, il veicolo sarà disponibile dal 23 marzo, giorno di lancio di Mass Effect Andromeda.