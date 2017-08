Mass Effect Andromeda non riceverà DLC per la storia, adesso è ufficiale

I rumor si rincorrevano da settimane, adesso però è ufficiale:non pubblicherà nuovi contenuti (aggiornamenti gratuiti o DLC a pagamento) dedicati al comparto single player di. Lo studio ha confermato la notizia tramite una nota stampa diffusa sul sito ufficiale della compagnia.

L'aggiornamento 1.10 è stato di fatto l'ultimo "Major Update" per Mass Effect Andromeda, il gioco continuerà a ricevere patch di manutenzione e nuove missioni APEX, oltre a probabili contenuti multiplayer non ancora svelati, sebbene lo studio non sia stato chiaro su questo punto.

Assoluta certezza invece riguardo il mancato arrivo di nuovi contenuti per la campagna, nessun supporto è previsto per quanto riguarda DLC e contenuti single player, tuttavia la storia di Andromeda verrà espansa tramite fumetti e romanzi in arrivo nei prossimi mesi.