Mass Effect Andromeda non verrà distribuito su Steam

Come per numerosi altri titoli pubblicati da Electronic Arts, Mass Effect: Andromeda non verrà distribuito attraverso il popolare sotre di Valve. A comunicarlo è Ian S. Frazier di Bioware via Twitter, aggiungendo che la versione PC sarà disponibile in Digital Delivery su Origin o tramite copia fisica.

L’assenza del nuovo capitolo della saga su Steam non giunge certo inaspettata: in passato, altri titoli di Bioware, come Dragon Age Inquisition, hanno subito lo stesso trattamento. È inoltre probabile che la versione retail dovrà essere attivata tramite Origin, che ribadisce così la sua posizione nel mercato digitale con titoli di qualità come Battlefield 1, Star Wars Battlefront e Titanfall 2.

Mass Effect: Andromeda è atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel corso della primavera 2017.