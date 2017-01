Mass Effect Andromeda: novità in arrivo nella giornata di oggi

Mike Gamble (Producer di) ha annunciato su Twitter che questo pomeriggio alle 19:00 (ora italiana) arriveranno novità su. Non è chiaro se lo studio pubblicherà un nuovo trailer o se magari rivelerà la data di uscita del gioco.

Un video gameplay di Mass Effect Andromeda verrà mostrato durante la conferenza NVIDIA al CES di Las Vegas, in programma per il 5 gennaio alle 03:30 del mattino (ora italiana). Non ci resta che attendere poche ore per saperne di più, ricordiamo che il prossimo episodio della serie BioWare è atteso per la primavera del 2017 su PC Windows, Xbox One e PlayStation 4, una versione per Switch sembra invece improbabile.