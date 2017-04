Mass Effect Andromeda: la nuova patch aggiorna anche il DRM Denuvo

Come riportato la scorsa settimana, il sistema di protezione diper PCdieci giorni dopo l'uscita del gioco,hanno però risposto velocemente ai pirati, pubblicando un'aggiornamento del DRM incluso nell'ultima patch.

La patch 1.05 aggiorna infatti anche la protezione del gioco, includendo una versione più aggiornata di Denuvo, non ancora craccata. Coloro che hanno scaricato illegalmente Mass Effect Andromeda non potranno quindi scaricare gli aggiornamenti già disponibili e quelli futuri, con questa mossa il publisher vuole quindi rendere più dura la vita ai pirati, i quali non avranno accesso a update e patch di alcun tipo.

L'ultimo aggionamento di Mass Effect Andromeda ha risolto vari problemi tecnici, migliorato le animazioni e i volti dei personaggi, ricordiamo inoltre che BioWare ha in programma ulteriori update per migliorare vari aspetti legati al comparto tecnico e al bilanciamento del gameplay.