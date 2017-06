Mass Effect Andromeda: la nuova patch aggiunge la romance tra Scott Ryder e Jaal

Nella giornata odierna, BioWare ha annunciato la disponibilità della patch 1.08, che oltre ai consueti bugfix introduce diversi cambiamenti. Non solo è stato migliorato il character creator, ma viene introdotta una nuova opzione di romance per Scott Ryder.

I giocatori potranno ora personalizzare il proprio personaggio con più opzioni, come due nuove teste (una per ogni sesso) e maggiori tonalità della pelle. Sono state inoltre sbloccate tutte le pettinature che prima erano relegate esclusivamente ad un determinato genere.

Le novità saranno usufruibili anche per coloro che hanno già iniziato l'avventura di Mass Effect Andromeda, in quanto ora a bordo della Tempest si potrà modificare l'aspetto del proprio Ryder. In aggiunta, è ora possibile mantenere l’aspetto predefinito di Alec, invece che basarlo sul Ryder personalizzato.

In seguito ad alcune consulenze con vari esponenti della comunità LGBT, il team ha deciso di apportare alcuni cambiamenti in merito alle romance, e ora Scott Ryder può avere una storia d'amore con Jaal. Le squadre di scrittori e animatori hanno collaborato su questa modifica per renderla coerente con il personaggio di Jaal.

Di seguito vi riportiamo le note della patch 1.08:

Giocatore singolo

Ora è possibile cambiare l’aspetto di Ryder a bordo della Tempest

Aumentate le opzioni disponibili nell’editor dei personaggi

Ora Scott Ryder può avere una storia d’amore con Jaal

La conversazione con Hainly Abrams è stata modificata per cambiare il flusso delle informazioni personali che questo personaggio condivide con Ryder

Risolto un problema relativo alla missione Creazione dello scudo del Nomad

I punti capsula e quelli relativi al livello del Nexus vengono conferiti retroattivamente

Ora i mercanti vendono mod per le armi anche per i giocatori di livello 60-71

Ora i mercanti vendono miglioramenti che cambiano la modalità di fuoco delle armi (fuoco automatico, raffica, colpo singolo)

Ora le descrizioni dei miglioramenti risultano più chiare

Corretto il sistema di carica al plasma per i fucili a pompa

Ora il miglioramento Emettitore di raggi fa sì che l’arma spari un raggio costante, con danni proporzionali ai danni al secondo inflitti dall’arma stessa

[PC] Aggiunto il supporto sperimentale alla tecnologia Dolby Vision

Multigiocatore

Corretta la sfida Griglia stealth

Gli Invasati non scattano più quando si trovano entro 10 metri dal bersaglio, e decelerano fino alla velocità di base

Corretti i movimenti degli Invasati quando attaccano, per ridurre la possibilità che i giocatori li vedano attaccare nella direzione errata

Migliorata la previsione dei movimenti per certi nemici in spazi ristretti, per ridurre la frequenza dei “teletrasporti”

Risolto un problema che impediva di sferrare attacchi in mischia se l’icona della rianimazione era vicino al centro dello schermo

Risolto un problema audio che si verificava raccogliendo munizioni

Risolto un problema che impediva il corretto funzionamento di Contraccolpo in movimento

L’uso simultaneo di Furtività e Visore da ricognizione non aumenta più la durata dell’invisibilità per l’agente turian

Risolto un problema per cui alcune modifiche relative alla riduzione del peso non avevano effetto

Ora il trasmettitore del kit rianimazione visualizza il raggio di rianimazione nella schermata dell’equipaggiamento

Ora equipaggiando il Cobra RPG si interrompe la sequenza di ricarica

I giocatori ora si rivolgono verso gli Ahdi durante un attacco sincronizzato per evitare problemi di “teletrasporto”

Risolto un problema relativo alla posizione dei nemici colpiti

Indicazioni audiovisive migliorate per lo stato “pronto” nelle lobby multigiocatore

Aggiunta l’opzione “Luci” alle opzioni di personalizzazione

Mass Effect Andromeda è disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4.