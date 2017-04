Mass Effect Andromeda: nuova serie su Everyeye Live, ecco i primi appuntamenti

Oggi (lunedì 3 aprile 2017) prende il via sul canale Twitch di Everyeye Live una nuova serie, incentrata su. Angelo de Martini giocherà in diretta con l'Action RPG diinsieme agli spettatori, seguendo direttive e suggerimenti della community.

Dalla creazione del personaggio alla fine dell'avventura, una lunga run in compagnia dei lettori di Everyeye.it, i quali saranno parte attiva delle dirette, interagendo con Angelo per effettuare varie scelte in-game. Di seguito, il calendario dei primi appuntamenti confermati:

Mass Effect Andromeda (Serie - Episodio 1): Lunedì 3 Aprile alle 17:00

Mass Effect Andromeda (Serie - Episodio 2): Mercoledì 5 Aprile alle 17:00

Mass Effect Andromeda (Serie - Episodio 3): Venerdì 7 Aprile alle 17:00

Le trasmissioni andranno in onda come di consueto sul canale Twitch di Everyeye.it, vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette, la registrazione inoltre è necessaria per interagire in chat con la redazione e la community. Vi aspettiamo!