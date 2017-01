Mass Effect Andromeda: nuove dettagli sul gameplay, modalità multiplayer e altro

A quanto sembra, il sistema eroe/rinnegato sarà accantonato in questo nuovo episodio, per donare ai fratelli Ryder una personalità più profonda e sfaccettata grazie all'introduzione del sistema testa/cuore/casual/professionista. Fra le altre novità di gameplay, invece, avremo uno scatto più rapido e netto che rimpiazzerà la vecchia schivata: in questo modo, sarà più semplice passare da una copertura all'altra. Inoltre, il salto renderà ancora più dinamico il combattimento, e permetterà di mirare e sparare ai nemici anche a mezz'aria.

Facendo un parallelo con No Man's Sky, l'utente ha inoltre aggiunto che i pianeti presenteranno ogni volta un pericolo ambientale diverso, che si tratti di temperature eccessive o le radiazioni tossiche. Per esplorare i pianeti potremo servirci del rover Nomad che, a quanto pare, è stato parzialmente progettato da alcuni sviluppatori che hanno preso parte alla realizzazione di Need for Speed.

Per quanto riguarda la modalità orda, facente parte del comparto multiplayer, apprendiamo infine che la classe che verrà scelta prima dell'inizio della partita non potrà essere cambiata in corso d'opera.