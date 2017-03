Mass Effect Andromeda: nuove immagini e dettagli per il multiplayer

ha svelato nuove immagini e informazioni per il comparto multiplayer di. Possiamo dare uno sguardo ravvicinato alla selezione del personaggio, alla personalizzazione dell'avatar e alle varie opzioni disponibili.

Il Producer Fernando Melo ha diffuso nuove informazioni sul multiplayer, confermando che le femmine Krogan saranno giocabili (si potrà scegliere il sesso per ogni razza, a parte per le Asari) e che tutti i personaggi selezionabili avranno un look unico. Non sarà possibile personalizzare il volto, però ci saranno diverse opzioni cosmetiche per le armature (come potete vedere nelle immagini riportate in basso). I pacchetti in-game potranno essere aperti giocando oppure pagando, e il sistema di progressione sarà simile a quello di Mass Effect 3.

Purtroppo la beta multiplayer è stata cancellata, quindi non ci sarà occasione di provarla prima dell'uscita di Mass Effect Andromeda, attesa per il 23 Marzo su PC, Xbox One e Playstation 4. Per sedare l'attesa potete gustarvi l'ultimo gameplay trailer dedicato all'esplorazione.