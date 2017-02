Mass Effect Andromeda: nuove informazioni sul gameplay, le armi e altro ancora

Ormai manca meno di un mese alla pubblicazione di, e oggi abbiamo la possibilità di conoscere nuovi dettagli sul gameplay, le armi e le missioni grazie alle nuove informazioni rilasciate dal Lead Designer

Per cominciare, le armi Pathfinder Elite incluse nella Deluxe Edition diventeranno obsolete durante la progressione, ma saremo in grado di craftarle e di portarle a un livello superiore. Diversamente da Mass Effect 3, si possono equipaggiare diverse pistole nello stesso momento, anche se non sarà possibile impugnarne due alla volta; mentre i colori dell'armatura sono del tutto personalizzabili, quelli delle armi sono determinati dal colore base e dalle mod installate su di esse.

Non è previsto nessun bonus per chi decide di trasportare meno armi rispetto al limite massimo, perchè si vogliono incoraggiare i giocatori a variare il proprio arsenale; addirittura ci saranno delle skill che aumenteranno il limite massimo delle armi trasportabili, permettendo di equipaggiare più armi pesanti. Per quanto riguarda il pad PS4, inoltre, il tasto standard per sparare sarà mappato su R2.

Ottime notizie per le missioni fedeltà, che stando alle parole del Lead Designer sono pensate per essere uniche e memorabili, sia a livello di situazioni vissute che di gameplay. Confermato che lo scanner sarà incluso nell'Omni Tool, uno strumento che si rivelerà necessario in diverse quest e che aiuterà ad approfondire la lore del mondo di gioco.

Ricordiamo che Mass Effect: Andromeda uscirà il 23 Marzo su PC, Xbox One e Playstation 4. Sulle nostre pagine trovate i dettagli sulla day one patch e sul New Game+ del gioco.