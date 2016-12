Mass Effect Andromeda: nuove sequenze di gameplay verranno mostrate il 5 gennaio

ha annunciato che durante la conferenzaal CES 2017 (in programma per il 5 gennaio alle 03:30 del mattino, ora italiana) verranno mostrate nuove sequenze di gameplay di, in questa occasione inoltre scopriremo alcuni dettagli tecnici relativi alla versione PC del gioco.

Al momento gli sviluppatori non hanno rivelato altri dettagli in merito ai contenuti della presentazione, non ci resta dunque che attendere pochi giorni per saperne di più. Ricordiamo che Mass Effect Andromeda uscirà nel corso del 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, il gioco supporterà PS4 Pro mentre al momento non sembrano esserci possibilità di vedere il titolo su Nintendo Switch, come ribadito recentemente anche dall'insider Laura Kate Dale.