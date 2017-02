Mass Effect Andromeda: nuovi dettagli per i due personaggi Liam e Cora

Dopo averci presentato i nuovi membri dell'equipaggio con l'ultimo trailer diè tornata a diffondere nuovi dettagli sui personaggi del party, permettendoci di conoscere qualche dettaglio in più su Liam e Cora, i due companion umani che affiacheranno Ryder.

Cora Harper si è arruolata nei Sistemi dell'Alleanza per padroneggiare i propri poteri biotici, per poi lavorare insieme a un commando Asari prima di aderire all'iniziativa Andromeda come seconda in comando di Alec Ryder. Sempre leale e professionale sul campo, Cora si rivelerà un alleato molto prezioso nel corso dell'avventura: il suo stile di combattimento predilige gli scontri ravvicinati con il fucile a pompa. Liam Kosta è uno specialista della tattica civile nato a Londra: quando è venuto a conoscenza dell'Iniziativa Andromeda non ci ha pensato due volte prima di aderire, data la sua indole idealista e la volontà di sposare una buona causa accettandone ogni rischio. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un personaggio pensato per gli scontri ravvicinati: l'arma preferita di Liam è la Overclocked Dual Omni-blades.

Ricordiamo che Mass Effect Andromeda uscirà il 23 Marzo su PC, Xbox One e PS4.